Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung PK Seesen vom12.03.21

Goslar (ots)

Wildunfall

Am 11.03.21, 06.05h, befuhr ein 32jähriger Pkw-Fahrer aus Seesen die B 243 aus Richtung Bornhausen in Richtung Seesen als ein Sprung Rehe die Fahrbahn querte. Es kam zum Zusammenstoß mit einem der Rehe. Dabei entstand Sachschaden am Pkw in Höhe von 1000,- Euro. Das Reh sprang ab und entfernte sich von der Unfallstelle.

i.A.

Knackstedt, POK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell