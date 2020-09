Polizei Duisburg

POL-DU: Aldenrade: Polizei sucht Autofahrer nach Unfall

Duisburg (ots)

Am Mittwochnachmittag (23. September, 16:10 Uhr) ist ein 56 Jahre alter Mann an der Friedrich-Ebert-Straße in Höhe des KiK-Marktes plötzlich auf die Straße gelaufen und wurde von einem Auto - vermutlich einem schwarzen Kleinwagen mit einer 58 im Kennzeichen - angefahren. Der Fußgänger stürzte und verletzte sich; der Autofahrer verschwand. Er wird jetzt gebeten, sich zur Sachverhaltsklärung unter der Rufnummer 0203 2800 beim Verkehrskommissariat 21 der Polizei Duisburg zu melden.

