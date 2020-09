Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Frontalzusammenstoß zwischen Auto und Straßenbahn - 60-jährige schwerverletzt

Am Donnerstagmorgen (24. September, 05:25 Uhr) ist eine Autofahrerin auf der Markgrafenstraße frontal mit einer Straßenbahn kollidiert und schwer verletzt worden. Die 60-Jährige im Ford war in Richtung Schlachthofstraße unterwegs, als sie in Höhe eines Kiosks mit der ihr entgegen kommenden Straßenbahn zusammenstieß und ins Schleudern geriet. Eine Befragung der Duisburgerin war auf Grund ihrer Verletzungen nicht möglich. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die Feuerwehr befreite die Autofahrerin aus ihrem Fahrzeug - ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht. Der Fahrer der Straßenbahn (53) blieb unverletzt.

Das Verkehrskommissariat 21 sucht Zeugen des Unfalls. Sie werden gebeten sich unter der Rufnummer 0203 2800 an die Polizei Duisburg zu wenden.

