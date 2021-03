Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg am 15.03.21

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit Unfallflucht und leicht verletzter, unter Drogenbeeinflussung stehender Person, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte -

Am 14.03.21, um 16.59 Uhr, ereignete sich auf der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße in Bad Harzburg ein Verkehrsunfall, bei dem ein 18-jähriger Mann aus Goslar gegen ein dort fahrendes Wohnmobil rannte und dieses dabei leicht beschädigte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 100, -- EUR. Der Mann wird dadurch leicht verletzt. Anschließend entfernt er sich unerlaubt von der Unfallstelle und greift eine sich dort fußläufig befindliche, 58-jährige Frau aus Jever an, indem er sie in den "Schwitzkasten" nimmt und zu Boden bringt. Dabei wird diese leicht am Hals verletzt. Ihr Ehemann und ein Passant eilen ihr zu Hilfe und können sie befreien. Der Mann wird am Boden festgehalten. Zu diesem Zeitpunkt erscheint die herbeigerufene Funkstreife aus Bad Harzburg vor Ort und übernimmt den am Boden liegenden Mann. Dieser leistet Widerstand, indem er nach den Beamten tritt und spuckt. Es werden ihm Handfesseln angelegt. Anschließend wird er dem Polizeigewahrsam in Goslar zugeführt. Die festgestellten Umstände ließen den Schluss zu, dass der Mann erheblich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Bei seiner Durchsuchung werden Betäubungsmittel und Bargeld aufgefunden. Im Polizeigewahrsam wird ihm eine Blutprobe entnommen. Anschließend wird er nach einer ärztlichen Begutachtung in das Klinikum Dr. Fontheim in Liebenburg eingewiesen. Bei einer anschließenden, vom diensthabenden Richter des AG Braunschweig angeordneten, Wohnungsdurchsuchung des Mannes, unter Beteiligung eines Rauschgiftspürhundes, werden weiteres BTM, verschreibungspflichtige Medikamente sowie verbotene Polenböller aufgefunden. Gegen den Mann werden wegen des geschilderten Sachverhalts mehrere Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, das Arzneimittelgesetz sowie das Sprengstoffgesetz eingeleitet. Besonders anzumerken ist, dass es bei der Einsatzbewältigung vor Ort zu verbalen Anschuldigungen gegen die Beamten gekommen ist. Von einem namentlich nicht feststehenden Passanten, der mit dem Sachverhalt nichts zu tun hatte, wurde lautstark bemängelt, dass dies amerikanische Verhältnisse seien und dass der Beamte auf dem Hals des Mannes knien würde. Dies war jedoch nicht der Fall. Aufgrund weiterer Passanten vor Ort wurden durch diese falschen Anschuldigungen das ohnehin schon komplexe Einsatzgeschehen weiter erschwert. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim PK Bad Harzburg zu melden. Tel.: 05322/91111-0

I.A. Hertrampf, PHK

