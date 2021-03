Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Diebstahl einer Magnetfelddecke

Osnabrück (ots)

Unbekannte sind zwischen Dienstagmittag und Mittwochvormittag an der Wiesenbachstraße in einen schwarzen VW Tiguan eingedrungen und haben eher ungewöhnliche Beute gemacht. Die Täter gelangten auf noch ungeklärte Weise in den unweit der Heinrichstraße auf dem Parkstreifen abgestellten Pkw und nahmen von der Rücksitzbank eine Magnetfelddecke für die Therapie von Pferden mit. Die rot/blaue Decke "Impulseline by Activo-Med" ist etwa 100x50cm groß und hat einen Wert von circa 3.000 Euro. Hinweise auf die Täter und den Verbleib der Magnetfelddecke nimmt die Osnabrücker Polizei unter 0541/327-3203 oder -2115 entgegen.

