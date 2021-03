Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück - Kompletträder gestohlen

Bersenbrück (ots)

In der Werner-von-Siemens-Straße, unweit der Hermann-Kemper-Straße, trieben in der Nacht zu Mittwoch Unbekannte ihr Unwesen. Diese begaben sich in der Zeit von 18.30 Uhr (Dienstag) bis 07 Uhr (Mittwoch) auf ein Praxisgelände, montierten von einem grauen VW Passat die Räder ab und versuchten vergeblich weitere Fahrzeuge zu öffnen. Schließlich flüchteten sie mit den Kompletträdern, die sie vermutlich mit einem Fahrzeug abtransportierten, in unbekannte Richtung. Die Ermittler der Bersenbrücker Polizei bitten Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05439/9690 entgegengenommen.

