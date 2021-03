Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Schaukasten in der Großen Straße aufgebrochen

Bramsche (ots)

Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Mittwoch in der Großen Straße einen Schaukasten aufgebrochen. Der Täter schlug ein Loch in die Glasscheibe des zu einem Juweliergeschäft gehörenden Kastens und nahm mehrere darin befindliche Verpackungen von Schmuck und Uhren mit. Die Enttäuschung des Täters beim späteren Öffnen der Verpackungen dürfte groß gewesen sein, denn die Schachteln waren alle ohne Inhalt. Die Bramscher Polizei bittet um Hinweise in der Sache. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte unter 05461/915300.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell