POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar für die Zeit von Freitag, 12.03.2021, 12:00 Uhr, bis Sonntag, 14.03.2021, 12:00 Uhr

Goslar (ots)

Liebenburg Groß-Döhren - Rauchentwicklung in der Küche eines Einfamilienhauses

Am Sonntag, 14.03.2021, gegen 05:45 Uhr, kam es in der Küche eines Einfamilienhauses in der Ortschaft Groß-Döhren zu einer Rauchentwicklung. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr aus Liebenburg und Döhren konnte schnell Entwarnung gegeben. Die Ursache für die Rauchentwicklung war ein Kabelbrand im Bereich einer Dunstabzugshaube. Der Sachschaden beträgt ca. 500 Euro. Es wurden keine Personen verletzt.

