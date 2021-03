Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des Polizeikommissariats Oberharz vom 16.03.2021

Goslar (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle am Dienstagvormittag, den 16.03.2021, in Clausthal-Zellerfeld, wurden bei einer 48-jährigen Verkehrsteilnehmerin Auffälligkeiten festgestellt, die auf eine Beeinflussung von berauschenden Mitteln, in Form von Betäubungsmitteln, hindeuteten. Ein durchgeführter Drogentest bestätigte den Verdacht. Daraufhin wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

i.A. Bergsen, PK

