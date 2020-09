Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Kleine Flächenbrände in der Gemarkung Mandel

Bad Kreuznach (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 20.09.2020, gegen 01:30 Uhr, meldeten mehrere Anrufer ein lautes Knallgeräusch sowie Feuerschein aus einem Weinberg in der Gemarkung Mandel in Richtung Skt. Katharinen. Vor Ort konnten mehrere kleine Flächenbrände der vertrockneten Vegetation am Boden um ein Wingertshäuschen festgestellt werden. Die Brände konnten schnell durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Brandortuntersuchung erfolgte am 21.09.2020 durch die Kriminalpolizei Bad Kreuznach unter Hinzuziehung der betroffenen Winzer. Als Brandursache wurde die Zündung eines nicht mehr näher identifizierbaren Feuerwerkskörpers ermittelt, dessen Funkenflug an verschieden Stellen um das Wingertshäuschen in der trockenen Vegetation kleine Flächenbrände auslöste. Ein wirtschaftlicher Schaden ist nicht entstanden. Täterhinweise liegen nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 8811-100

E-Mail: kibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell