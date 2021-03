Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der PI Goslar in der Zeit von Freitag, 19.03.21, 18:00 Uhr bis Samstag 20.03.21, 13:00 Uhr

Goslar (ots)

Unfälle unter Alkoholeinfluss:

Am Freitag, den 19.03.21, gegen 13:00 Uhr, wurde der Polizei Goslar eine Verkehrsunfallflucht gemeldet. Dabei sei ein am Straßenrand stehender PKW an der Göttingeroder Straße in Goslar beschädigt worden. Das verursachende Fahrzeug sei flüchtig. Durchgeführte Ermittlungen führten zu einem unweit vom Unfallort abgeparkten Pkw, welcher Passspuren zum Unfall aufwies. Der dazugehörige Fahrzeughalter aus dem Großraum Salzgitter wurde ebenfalls am Pkw angetroffen, Vor Ort erhärtete sich der Verdacht, dass dieser auch der Fahrer des unfallverursachenden Fahrzeuges war. Nach Feststellung einer erheblichen Alkoholisierung von 3,3 Promille anhand eines Atemalkoholtests, wurde der dringend Tatverdächtige mit zur Dienststelle verbracht. Hier wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Die Fahrerlaubnis konnte nicht beschlagnahmt werden, da er nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, auch nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Goslar unter Tel. 05321-339-0 in Verbindung setzten.

Weniger Stunden später, gegen 20:25 Uhr, ereignete sich eine weitere Verkehrsunfallflucht. Dieses Mal in der Straße " Im Schleeke" in Goslar. Dabei wurde durch einen Pkw eine Verkehrsinsel beschädigt. Aufmerksame Zeugen beobachteten das Tatgeschehen, so dass die Unfallverursacherin im Nahbereich gestellt werden konnte. Die 55 Jährige aus dem Landkreis Goslar, wies einen Atemalkoholwert von 1,16 Promille auf. Aus diesem Grund wurde ebenfalls eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.

i.A. Dankenbring, PHK, PI Goslar

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell