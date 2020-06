Polizei Mettmann

POL-ME: 79-jähriger Rollerfahrer weicht Skateboard aus und wird schwer verletzt - Heiligenhaus - 20061003

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Mettmann (ots)

Ein 79-jähriger Rollerfahrer stürzte am Mittwochnachmittag (17. Juni 2020) auf der Straße "Am Südring" in Heiligenhaus bei dem Versuch, einem auf die Straße rollenden Skateboard auszuweichen. Er verletzte sich hierbei so schwer, dass er stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden musste.

Das war passiert:

Gegen 16:30 Uhr fuhren ein 10- und ein 14-jähriger Junge mit ihren Skateboards auf dem Gehweg der Straße "Am Südring" entlang. In Höhe der Haus-Nummer 161 rollte das Skateboard des 14-jährigen Heiligenhausers, bedingt durch einen Fahrfehler, plötzlich auf die Fahrbahn. Der 10-jährige Freund versuchte das Skateboard aufzuhalten und lief ebenfalls in Richtung Fahrbahn. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 79-jähriger Velberter mit seinem Yamaha Leichtkraftrad den rechten Fahrstreifen der Straße "Am Südring" in Richtung Velbert. Als er das auf die Fahrbahn rollende Skateboard sowie das Kind sah, bremste er unmittelbar, wobei er mit seinem Leichtkraftrad zu Fall kam und auf die rechte Seite stürzte. Er verletzte sich hierbei so schwer, dass er stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden musste.

Sowohl der 14-jährige Heiligenhauser als auch sein 10-jähriger Begleiter blieben unverletzt und wurden vor Ort an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Der rechte Fahrstreifen der Straße "Am Südring" wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Das Leichtkraftrad des verletzten 79-Jährigen wurde an Berechtigte übergeben.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell