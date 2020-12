Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Wohnungseinbruch - Terrasse aufgehebelt-Präventionstipps

ViersenViersen (ots)

Bargeld und Schmuck erbeuteten Einbrecher in einem Einfamilienhaus auf der Gladbacher Straße. Die Diebe hatten zwischen dem 5.12. und Dienstagmittag die rückwärtige Terrassentür aufgebrochen und das Haus durchsucht. Die Zahl der Wohnungseinbrüche steigt in der dunklen Jahreszeit. Deshalb gibt unser Sicherheitsexperte Torsten Janssen vom KK 1 hier noch einmal wichtige Tipps, damit sich zumindest der materielle Schaden nach einem Einbruch in Grenzen hält: "Ein versicherungsrechtlich wichtiger Punkt: Wieviel Bargeld darf ich "ungesichert" im Haus haben? "Ungesichert" heißt: außerhalb eines dafür vorgesehenen Wertschutzbehältnisses - also außerhalb eines Tresors. Wenn Sie zum Geldinstitut gehen, um Ihre Kinder und Enkel mit einem größeren Bargeldbetrag zu beschenken, wird die versicherte Höchstsumme schnell überschritten. Deshalb rät die Polizei: Nur zertifizierte Wertschutz- und Sicherheitsschränke garantieren einen klassifizierten Widerstand und definierte Qualität. Die gewählte Sicherheitsstufe sollte in Zusammenhang mit dem Wert des zu sichernden Gutes stehen. Bitte beachten Sie folgende Hinweise: Wertschutzbehältnisse unter 1000 kg sind gemäß der Hersteller-Montageanleitung zu verankern. Sie sind, soweit möglich, verdeckt/versteckt einzubauen bzw. aufzustellen. Schlüssel von Wertbehältnissen/ Datensicherungsschränken sind besonders gesichert außerhalb des Objektes aufzubewahren. Nutzen Sie möglichst "geistige" Verschlusseinrichtungen (Zahlenkombinations- oder Elektronikschlösser)

Wenn Sie sich umfassender über Sicherungsmöglichkeiten informieren möchten, können Sie sich dazu mit unseren technischen Sicherheitsberatern und Sicherheitsberaterinnen in Verbindung setzen. Hier bekommen Sie alle Informationen rund um das Thema Einbruchschutz, staatliche Förderung von Sicherungsmaßnahmen und Hinweise auf speziell geschulte Fachkräfte, die die Nachrüstungen ausführen. Die Telefonnummern unserer technischen Sicherheitsberater lauten: 02162-377-3134/3135. Hier erreichen Sie uns während der üblichen Bürodienstzeiten. Wir möchten Ihnen natürlich nicht vorschreiben, wie Sie Ihre Weihnachtsgeschenke sichern, damit es keine böse Überraschung unterm Tannenbaum gibt, wir empfehlen aber dringend, Ihre Wertsachen sicher zu bewahren, damit sie nicht in die Hände Krimineller gelangen In diesem Sinne wünschen wir Ihnen frohe Feiertage."/ah (1076)

