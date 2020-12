Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St.Tönis: Geldautomat gesprengt

Tönisvorst-St.Tönis:Tönisvorst-St.Tönis: (ots)

Am frühen Mittwoch, gegen 02:40 Uhr, haben bislang Unbekannte einen Geldautomaten in einem Supermarkt auf der Straße Höhenhöfe gesprengt. Die Täter flüchteten unerkannt mit Bargeld. Es entstand erheblicher Gebäudeschaden. Die Einbrecher hatten sich durch ein seitlich gelegenes Geschäft nach Zerschlagen einer Fensterscheibe Zugang in die Räumlichkeiten des Supermarktes verschafft. Die Kripo bittet um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder ggf. auch Fluchtfahrzeugen unter der Rufnummer 02162/377-0./ah (1074)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Antje Heymanns

Telefon: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1199

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell