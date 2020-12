Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen/Brüggen: Ehrlicher Finderin gibt hohen Geldbetrag bei der Polizei ab

Viersen/BrüggenViersen/Brüggen (ots)

Wir freuen uns, auch mal etwas Positives berichten zu können- in diesen Zeiten ganz besonders: Eine 47 Jahre alte Frau aus Ghana mit Wohnsitz in Brüggen hat am Dienstag eine Fundsache auf der Polizeiwache in Viersen abgegeben. Die Frau erschien gegen 10:00 Uhr auf der Wache und übergab eine Geldbörse, die sie kurz zuvor auf der Hauptstraße in Viersen gefunden hatte. Neben persönlichen Papieren fanden sich in dem Portemonnaie mehrere hundert Euro. Der Eigentümer wird sich -genau wie wir- sicherlich über so viel Ehrlichkeit freuen. Wir sagen Danke und hoffen, dass dieses Beispiel Schule macht! /ah (1073)

