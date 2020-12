Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal: 80-jähriger Rennradfahrer erliegt nach Verkehrsunfall seinen Verletzungen

NettetalNettetal (ots)

Ein 80-jähriger Grefrather wurde am 30.11.2020 bei einem Unfall an der Einmündung Schlossallee/ Plankenheide in Nettetal schwer verletzt, wir berichteten in der Meldung 1039. Der Rennradfahrer, der beim Abbiegen auf die Gegenfahrbahn geriet und in der Einmündung mit einem Pkw kollidierte, erlag am Wochenende seinen Verletzungen in einem Krankenhaus. /wg (1070)

