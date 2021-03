Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht Polizei Bad Harzburg, Sonntag, 21.03.2021

Goslar (ots)

Bad Harzburg

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluß

Samstag, 20.03.2021, 20.00 Uhr, Herzog-Julius-str. / Am Güterbahnhof. Der 21-jährige Führer eines BMW aus Hann.Münden wollte von der Herzog-Julius-Str. in die Straße "Am Güterbahnhof" einbiegen und verlangsamte deshalb seine Geschwindigkeit. Der 44-jährige Führer eines Pkw Mercedes aus Bad Harzburg erkannte dies nicht rechtzeitig und fuhr auf den vor ihm fahrenden BMW auf. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 44- jährige unter dem Einfluß alkoholischer Getränke stand. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, der Führerschein beschlagnahmt. Der Führer des Pkw BMW wurde leicht verletzt, es entstand Sachschaden von insgesamt 11.500 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Freitag, 19.03.2021, 11.00 Uhr bis 18.00 Uhr, Im Berggarten 18a. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigt den am rechten Fahrbahnrand geparkt stehenden Pkw VW Polo aus Bad Harzburg. Es entsteht Sachschaden in Höhe von 1500 Euro, ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizei Bad Harzburg, Tel. 05322-911110

Krause, PHK; Tel. 05322-911110

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell