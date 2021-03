Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Oberharz in Clausthal-Zellerfeld

Goslar (ots)

Pkw-Fahrer gefährdet Fußgänger - Zeugenaufruf

Clausthal-Zellerfeld: Am Dienstagabend, gegen 19:45 Uhr, kam es in der Straße Am Rollberg zu einer Konfliktsituation zwischen einem Pkw und einem auf dem Gehweg befindlichen Fußgänger. Nach ersten Angaben sei der bislang unbekannte Fahrer eines roten Pkw bewusst und gewollt auf den Fußgänger zugefahren. Nur durch einen Sprung zur Seite habe der auf dem Gehweg befindliche Fußgänger einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug vermeiden können. Der Fußgänger blieb unverletzt. Der Fahrer des roten Pkw, ersten Angaben zufolge ein BMW Coupé an dem keine Kennzeichen angebracht waren, entfernte sich in Richtung Großer Bruch/Sägemüllerstraße. Zeugen, die Hinweise zu dem roten Pkw geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Borchers, PHK

