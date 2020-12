Polizei Hagen

POL-HA: 37-Jähriger leistet Widerstand nach Randale bei Ex-Freundin

HagenHagen (ots)

Am Sonntag, 27.12.2020, wählte eine 30-Jährige in der Lange Straße gegen 01:30 Uhr den Notruf. Ihr ehemaliger Lebensgefährte randalierte vor dem Haus. Als die Streifenwagenbesatzung eintraf, reagierte der stark alkoholisierte Mann aggressiv und schrie die Beamten an. Er weigerte sich, einen Ausweis vorzuzeigen und versuchte in das Haus zu gelangen, indem er die Schulter immer wieder feste gegen die Eingangstür drückte. Da der Berliner keinerlei Anweisungen Folge leistete und immer aggressiver wurde, nahmen ihn die Polizisten in Gewahrsam. Dabei trat er nach einem Polizisten, der dem Angriff noch rechtzeitig ausweichen konnte. Während des Transports versuchte der 37-Jährige, einem Beamten in den Finger zu beißen. Im Gewahrsam traf er einen Polizisten mit einem Fußtritt. Mit großer Kraftanstrengung gelang es, den betrunkenen Randalierer in eine Zelle zu bringen. Keiner der Beamten wurde bei dem Einsatz verletzt. Gegen den Berliner wurde eine Anzeige vorgelegt. (sh)

