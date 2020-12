Polizei Hagen

POL-HA: 19 Einsätze durch Sturm verursacht

HagenHagen (ots)

Am Sonntag, 27.12.2020, kam es durch das stürmische Wetter zu insgesamt 19 Einsätzen, zu denen die Polizei gerufen wurde. Verletzte gab es bei allen Situationen zum Glück nicht. Die Feuerwehr konnte Gefahrenstellen, zum Beispiel heruntergefallene Dachziegel und Äste, beseitigen. In der Franzstraße stürzte ein Baum um, der drei PKW beschädigte. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten diesen zersägen. In der Krambergstraße musste die Polizei einen Gehweg sperren und Fahrzeuge versetzen lassen, um diese PKW und Fußgänger vor losen Dachziegeln zu schützen. Alle 19 Einsätze ereigneten sich zwischen 8:00 und 18:00 Uhr. (sh)

