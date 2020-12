Polizei Hagen

POL-HA: Mann wirft Fensterscheibe ein und wird festgenommen

HagenHagen (ots)

Ein 39-Jähriger warf am Freitag (25.12.2020) die Scheibe eines Restaurants in der Delsterner Straße ein und wurde anschließend festgenommen. Gegen 08:50 Uhr bemerkten Anwohner einen ihnen unbekannten Mann, der laut herumschrie. Kurz darauf hörten sie, wie eine Scheibe des Restaurants zu Bruch ging und der Mann in Gehrichtung Dahl flüchtete. Durch Polizeikräfte konnte dieser angetroffen und als ein 39-Jähriger identifiziert werden. Da dieser keinen festen Wohnsitz in Deutschland nachweisen konnte, nahmen ihn die Polizisten fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam. (kh)

