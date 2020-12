POL-HA: 59-Jähriger schlägt Polizistin ins Gesicht

Polizei Hagen

Eine Polizistin wurde am Freitag (25.12.2020) durch einen Schlag ins Gesicht von einem 59-Jährigen verletzt. Gegen 22:00 Uhr trafen Polizisten zur Unterstützung von Rettungskräften in der Selbecker Straße ein. Vor Ort sollte ein 59-Jähriger behandelt werden, weigerte sich jedoch. Angehörige des Mannes versuchten bereits vergeblich verbal auf diesen einzuwirken. Der stark alkoholisierte Hagener weigerte sich jedoch und widersetzte sich mehrfach den Anweisungen der eingesetzten Polizei- und Rettungskräfte. Im Laufe dessen schlug er einer Polizisten unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Daraufhin brachten ihn die eingesetzten Kräfte gemeinsam zu Boden. Jedoch wehrte sich der Mann auch dort so massiv, dass er nur mit weiteren Unterstützungskräften in einen Streifenwagen getragen und schließlich in das Polizeigewahrsam gebracht werden konnte. Dort verblieb er nach Feststellung der Gewahrsamsfähigkeit durch einen Arzt. Die Polizistin wurde durch den Schlag leicht verletzt und verblieb nach ärztlicher Behandlung dienstfähig. Gegen den 59-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (kh)

