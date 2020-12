Polizei Hagen

POL-HA: Gelsenkirchener fährt unter Drogeneinfluss

HagenHagen (ots)

Am Freitag (25.12.2020) hielten Polizisten einen 28-Jährigen an, der unter Drogeneinfluss sein Fahrzeug führte. Der Mann war gegen 12:10 Uhr mit seinem Opel in der Augustastraße unterwegs, als er von einer Polizeistreife angehalten und kontrolliert wurde. Dabei verlief ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest positiv auf Kokain. Aufgrund dessen entnahm ein Arzt dem Mann eine Blutprobe und die Polizisten untersagtem ihm die Weiterfahrt. Das Verkehrskommissariat übernimmt nun die weiteren Ermittlungen. (kh)

