Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrüger gibt sich als Microsoft-Mitarbeiter aus (21.12.2020)

FurtwangenFurtwangen (ots)

An die Falsche geraten ist ein Telefonbetrüger, der sich am Montagmorgen gegen 9 Uhr an eine 64-Jährige gewandt hat. Der englischsprechende Anrufer wollte mit der bekannten Masche, dass er als Microsoftmitarbeiter einen Virus auf dem PC der Angerufenen entfernen muss, Zugriff auf deren Rechner. Die fachkundige Frau antwortete schlagfertig auf Englisch, so dass der Betrüger sofort wieder auflegte.

Die Polizei warnt erneut vor diesen aktuell vermehrt auftretenden Telefonbetrügern und gibt Tipps und Hinweise auf den polizeilichen Präventionsseiten unter www.polizei-beratung.de.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell