Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Lauterbach

Landkreis Rottweil) Zum Überholen ausgeschert und Gegenverkehr gestreift (11.12.2020)

LauterbachLauterbach (ots)

Erst jetzt bekannt geworden ist ein Verkehrsunfall, der sich bereits am Freitag, den 11. Dezember, in der Straße "Hölzle" ereignet hat. Ein 82-jähriger Opel-Fahrer wollte einen Linienbus überholen und übersah beim Ausscheren eine entgegenkommende 20-Jährige in einem Hyundai. Beide Autos prallten seitlich zusammen und mussten nach dem Zusammenprall abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf insgesamt rund 10.000 Euro.

