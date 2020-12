Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Unter Drogeneinfluss Polizisten beleidigt (20.12.2020)

Villingen-Schwenningen

Unter Drogen stehend und nicht mehr Herr seiner Sinne war ein Mann, der am Sonntagabend gegen 23 Uhr die Polizei in die Marie-Curie-Straße auf den Plan gerufen hat. Ein Anwohner meldete der Polizei nächtliche Schreie aus einem Waldstück hinter seinem Haus. Dort fanden die Beamten einen 23-Jährigen, der völlig orientierungslos in einem Gestrüpp lag und zunächst nur bedingt ansprechbar war. Auf der Fahrt zur Polizeiwache begann der junge Mann plötzlich, aktiv in Richtung der Polizisten zu husten und sie mit "ausgestrecktem Mittelfinger" zu beleidigen. Er zeigte jetzt ein sehr sprunghaftes geistiges Verhalten und weitere Anzeichen, die deutlich auf einen Drogenkonsum hinwiesen. Ein vorsorglich alarmierter Rettungswagen brachte den Mann zur weiteren Beobachtung in eine Klinik. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Beamtenbeleidigung rechnen.

