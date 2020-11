Polizei Coesfeld

Für die Führerscheinprüfung "geübt"

CoesfeldCoesfeld (ots)

Am gestrigen Abend (24.11.2020, 21.25 Uhr) wunderte sich eine Streifenwagenbesatzung in Billerbeck über die unsichere und unübliche Fahrweise einer 34-jährigen Autofahrerin aus Billerbeck. Sie hielten sie im Bereich der Kreuzung Hagen/Osterwicker Straße an und kontrollierten sie. Dabei stellten die Beamten schnell fest, dass die Fahrerin keinen Führerschein hatte. Sie gab an, sie habe mit ihrem Mann (Beifahrer) für ihre Fahrprüfung üben wollen.

Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Gegen Ihren Ehemann wurde ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet (Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis).

