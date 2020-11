Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Alfred-Delp-Straße/Rollator gestohlen.

Eine 75-jährige Frau aus Lüdinghausen ist nun in ihrer Mobilität eingeschränkt, weil Unbekannte ihren Rollator gestohlen haben. Die Gehunterstützung hat die Bezeichnung Migo 2G. Geschehen ist das am Sonntag (22.11.20) zwischen 15 Uhr und 16.15 Uhr auf der Alfred-Delp-Straße. Die Polizei in Lüdinghausen bittet mögliche Zeugen, sich unter 02591-7930 zu melden.

Hinweise:

In einer ersten Meldung war von Dülmen als Tatort die Rede. Das ist falsch.

