Einen schwarzen BMW X3 erbeuteten Unbekannte in der Nacht zum Dienstag (24.11.) in Südkirchen. Das Auto stellten die Besitzer am Montagabend auf der Grundstückseinfahrt ab. Am Dienstag gegen 5.45 Uhr befand sich das Auto nicht mehr in der Einfahrt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

