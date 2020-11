Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Flamschen/Zaun in der Heide beschädigt

CoesfeldCoesfeld (ots)

Unbekannte haben die Einfriedung des Kiefernforsts der "Coesfelder Heide" beschädigt. Der eigentliche Tatort befindet sich zwischen der Bahnlinie und der L581. Dort wurden Holzpfosten aus dem Erdreich gerissen, an denen Drahtseile gespannt waren. Tatzeit ist zwischen 10 Uhr am Freitag (20.11.20) und 11 Uhr am Montag. Die Polizei in Coesfeld bittet mögliche Zeugen, sich unter 02541-14-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell