Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Darfeld, Netter/Unfall mit drei Autos

CoesfeldCoesfeld (ots)

Zu einem Unfall mit drei Autos kam es am Montag (23.11.20) auf der L555. Gegen 8.40 Uhr wollte ein 80-jähriger Autofahrer aus Rosendahl von der Straße Netter links auf die L555 abbiegen. Gleichzeitig fuhr ein 23-jähriger Rosendahler in Richtung Laer. Als der Senior für den Abbiegevorgang anfuhr, versuchte der 23-Jährige auszuweichen. Zunächst stieß dieser daraufhin mit dem Auto des 80-Jährigen zusammen und in der Folge mit dem Auto eines 66-jährigen Rosendahlers. Ein angefordeter Rettungswagen verließ den Unfallort ohne Patienten. Stand jetzt hat sich keiner der Unfallbeteiligten verletzt.

