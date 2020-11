Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Stadtgebiet

Erneut Taschendiebe aktiv - Zeugen gesucht

CoesfeldCoesfeld (ots)

Am vergangenen Samstag stahlen Unbekannte erneut in zwei Fällen Dülmenern ihre Geldbörsen.

In einem Fall hielt sich ein Senior gegen 11.20 Uhr während seines Einkaufs in einem Verbrauchermarkt in der Straße Auf der Flage auf. Als er seinen Einkaufswagen nach seinem Einkauf zurückstellte, rempelte ihn ein unbekannter Mann. Später stellte er den Diebstahl seiner Geldbörse fest. Zu Beschreibung des Mannes kann er lediglich sagen, dass er ca. 180-185 cm groß war. Bekleidet war der Mann mit einer dunklen Jacke und einer dunklen Jeans.

Ebenso erstattete eine Dülmenerin Anzeige wegen Diebstahls ihrer Geldbörse. Sie hielt sich im Zeitraum von 12-13 Uhr in mehreren Geschäften in der Innenstadt auf. Ihre Geldbörse wurde ihr von Unbekannten aus ihrer Handtasche gestohlen.

Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

