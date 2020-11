Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Dorfbauerschaft/Unter Drogen Auto gefahren

CoesfeldCoesfeld (ots)

Unter Drogen ist ein 19-jähriger Sendener am Samstag (21.11.20) Auto gefahren. Gegen 22.55 Uhr kontrollierten ihn Polizisten in der Dorfbauerschaft. Bei der Kontrolle wirkte er sehr nervös. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Der Fahranfänger musste mit zur Wache, wo ein Arzt ihm eine Blutprobe entnahm. Polizisten untersagten dem Sendener die Weitfahrt. Auf ihn kommt nun ein Verfahren zu. Zudem droht dem 19-Jährigen mindestens die Probezeitverlängerung und die Teilnahme an einem Aufbauseminar.

