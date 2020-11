Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Reitacker/Autoteile gestohlen

CoesfeldCoesfeld (ots)

Katalysator und den mittleren Auspufftopf haben Unbekannte von einem grünen Opel Corsa B gestohlen, der an der Straße Reitacker stand. Zwischen 17 Uhr am Freitag (20.11.20) und 11 Uhr am Sonntag (22.11.20) haben sich die Täter an dem Wagen zu schaffen gemacht. Neben dem Auto lagen Pflastersteine. Es ist möglich, dass die Unbekannten diese genutzt haben, um das Auto aufzubocken. Die Polizei in Dülmen bittet mögliche Zeugen, sich unter 02594-7930 zu melden.

