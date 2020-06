Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ingelheim - Diebstahlsserie aus Pkw - Zeugen gesucht

Ingelheim (ots)

Mittwoch, 17.06.2020

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kommt es im Bereich von Nieder- und Ober-Ingelheim zu insgesamt sieben Diebstählen aus geparkten Fahrzeugen. Die Fahrzeuge wurden von dem oder den unbekannten Täter durchwühlt. Neben Bargeld und Brieftaschen, wurden auch Fahrzeug- und Ausweisdokumente, sowie Schmuck aus den Autos gestohlen. Die Beamten der Ingelheimer Polizeiinspektion haben die Ermittlungen aufgenommen. An den Fahrzeugen wurden Spuren gesichert, die sich derzeit in der Auswertung befinden. Auffällig ist, dass bei allen Fahrzeugen keine offensichtlichen Aufbruchspuren festzustellen sind. Die Polizei Ingelheim bittet um mögliche Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Zudem weisen wir daraufhin, möglichst keine Wertgegenstände in den Fahrzeugen liegen zu lassen und immer zu prüfen, ob das Auto auch wirklich abgeschlossen ist. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

