POL-LB: Waldenbuch: Vandalismus auf Spielplatz; Weil der Stadt: Unfallflucht

Waldenbuch: Vandalismus auf Spielplatz

Zwischen Freitag 12.00 Uhr und Montag 10.00 Uhr beschädigten noch unbekannte Vandalen auf einem Spielplatz, der sich zwischen der Mozartstraße und dem Panoramaweg in Waldenbuch befindet, eines der Spielgeräte. Es handelt sich um eine Federwippe in Form eines Elefanten. Der Elefant wurde von der Wippfeder heruntergerissen, so dass das Spielgerät nicht mehr brauchbar ist. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 500 Euro belaufen. Der Polizeiposten Waldenbuch, Tel. 07157/52699-0, sucht Zeugen.

Weil der Stadt-Hausen: Unfallflucht

Einen Sachschaden von rund 2.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeuglenker, der zwischen Dienstag 17.30 Uhr und Mittwoch 05.50 Uhr in einen Unfall in der Heimsheimer Straße in Hausen verwickelt war. Der Unbekannte stieß gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Skoda und machte sich anschließend kurzerhand davon. Hinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, entgegen.

