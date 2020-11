Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Herrenstraße

geparkter VW beschädigt

CoesfeldCoesfeld (ots)

An der Stoßstange hinten links beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkter VW Tiguan eines 65-jährigen Sendeners am gestrigen Tag (23.11.2020). Der Sendener parkte sein Auto in der Zeit von 16.10 - 17.00 Uhr auf der Herrenstraße in Senden.

Der Unfallverursacher flüchtete ohne seinen Anschlußpflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Hinweise an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

