Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen, Lkrs. RW) Stoßstange und Kotflügel lädiert 20.12.20

VöhringenVöhringen (ots)

Auf rund 1500 Euro schätzt die Polizei den Schaden an einem VW, der von einem Unbekannten am Sonntagnachmittag verursacht wurde. Der 54-jährige Passat-Besitzer stellte sein Auto gegen 14 Uhr auf einem Feldweg neben der Landesstraße 409 zwischen Vöhringen und Heiligenzimmern kurz vor der Abzweigung nach Rosenfeld Uhr für etwa eine Stunde ab. Als er zurückkam, bemerkte er den Schaden am vorderen linken Kotflügel und an der Stoßstange. Der Rempler ist wahrscheinlich beim Einbiegen in die Landesstraße passiert. Die Polizei Oberndorf bittet um Hinweise zu dem Unfall unter 07423 8101-0.

Rückfragen bitte an:

Uwe Vincon

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell