POL-KN: (Bräunlingen Lkr. VS) Ergänzende Information (Bild) zur vermissten 74-jährigen Frau

Weitere Informationen und ein Lichtbild der vermissten Frau wurden unter folgender Seite eingestellt:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/pp-konstanz-braeunlingen-vermisstenfahndung/

Ursprüngliche Meldung:

Seit Sonntag 8 Uhr wird in Bräunlingen eine 74 Jahre alte Frau vermisst, die pflegebedürftig ist. Die zudem auf Medikamente angewiesene Seniorin wurde am Morgen von einer Pflegerin aufgesucht, aber in ihrer Wohnung, in der sie alleine lebt, nicht angetroffen. Zuletzt war sie am Samstag gesehen worden. Die Suche nach der etwa 160 Zentimeter großen und schlanken Frau, die gut zu Fuß ist und kurze dunkelblond gefärbte Haare hat, verlief bislang ergebnislos. Bei der Suche nach ihr wurde am Sonntag auch ein Hubschrauber und Diensthunde eingesetzt. Hinwendungsorte sind nicht bekannt, weswegen die Polizei auf Hinweise angewiesen ist. Telefon Polizei Donaueschingen: 0771 83783-0.

