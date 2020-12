Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, Lkrs. VS) 14-Jähriger stiehlt Spirituosen 19.12.20, 19 Uhr

DonaueschingenDonaueschingen (ots)

Mit einer Flasche Gintonic im Hosenbund ist ein Samstag ein 14-jähriger Bub vom Ladendetektiv geschnappt worden. Der Knirps hatte in der Spirituosenabteilung eines Marktes in der Bregstrasse das Branntweinhaltige Mischgetränk aus dem Regal genommen und das Preisetikett entfernt. An der Kasse ging er ohne zu bezahlen vorbei, als er von dem Laden Detektiv angesprochen wurde. Der junge Mann wurde von der Polizei den Eltern übergeben. Er wird nun wegen Diebstahl angezeigt. Vom Markt erhielt er bereits ein Hausverbot.

