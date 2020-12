Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, Landkreis Konstanz) Opferstöcke aufgebrochen 19.12.20

HilzingenHilzingen (ots)

Vermutlich am Samstagnachmittag sind die Opferstücke der katholischen Kirchen in Weiterdingen und Duchtlingen von einem unbekannten Täter aufgebrochen worden. Die Polizei sicherte an den Behältern diverse Hebelspuren. In den Opferstöcken befand sich nur wenig Bargeld. Der Schaden kann an den Opferstöcken kann noch nicht genau beziffert werden. Vom Täter fehlt jede Spur.

