Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkrs Konstanz) - 24-Jährige greift nach Messer 19.12.20, 17.30 Uhr

SingenSingen (ots)

Bei einem Streit am Samstag in einer Wohnung in der Max-Seebacher-Straße hat eine 24 Jahre alte Frau mit einem Messer beinahe eine 52-jährige Frau verletzt. Ein 50-Jähriger konnte durch beherztes Eingreifen Schlimmeres verhindern, wurde aber bei der Messerattacke selbst leicht verletzt. Zu dem Konflikt kam es, als nach der Trennung der jungen Frau von ihren 22 -jährigen Partner die Wohnungsauflösung mit mehreren Helfern im Gange war und sich ein verbaler Streit entwickelte. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung holte die 24-Jährige aus der Küche ein Messer und ging damit plötzlich auf die Mutter ihres Partners los. Diese wurde durch den Angriff nicht verletzt, weil der 50-Jährige dies vereitelten konnte. Die Angreiferin musste im Krankenhaus ambulant behandelt werden. Die Polizei war mit drei Streifen vor Ort. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen.

