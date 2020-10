Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: "Wollte meine Freundin besuchen" - Bundespolizei nimmt 16-Jährigen aus dem hohen Norden in Gewahrsam - Kein Happy End im Gelsenkirchener Hauptbahnhof

Gelsenkirchen - Cuxhaven - EssenGelsenkirchen - Cuxhaven - Essen (ots)

Offensichtlich die Liebe war es, die einen 16-Jährigen heute Morgen (30. Oktober) nach Gelsenkirchen führte. Gegen 8:30 Uhr fiel einer Streife der Bundespolizei der Jugendliche auf einem Bahnsteig im Gelsenkirchener Hauptbahnhof auf.

Eine Überprüfung des 16-Jährigen ergab, dass dieser von der Polizei in Cuxhaven zur Ingewahrsamnahme ausgeschrieben war.

Wie weitere Ermittlungen ergaben, war er vor zwei Tagen nicht in eine Wohngruppe zurückgekehrt und wurde deshalb als vermisste Person durch die örtliche Polizei ausgeschrieben.

Wie der Jugendliche den Bundespolizisten erklärte, war sein Motiv die Liebe. Der 16-Jährige war auf dem Weg nach Essen um dort seine Freundin zu besuchen.

Grundsätzlich bereit, die Liebe und Liebende zu unterstützen, konnten die Einsatzkräfte hier leider kein Auge zudrücken und nahmen den Jugendlichen in Gewahrsam.

In der Wache am Gelsenkirchener Hauptbahnhof wurde anschließend Kontakt mit der Wohngruppe in Cuxhaven aufgenommen, um seinen Rücktransport in den Norden zu organisieren.

Mit Blick auf den Jugendschutz und den geltenden gesetzlichen Regelungen gab es für den 16-Jährigen heute kein Happy End! *ST

