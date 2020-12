Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: 2 Schwerverletzte nach Überholvorgang

Sulz a.N.Sulz a.N. (ots)

Am Samstagabend, 19.12.2020, gegen 19.45 Uhr, befuhr der 18-jährige Fahrer eines Audi A3 die K5505 von Holzhausen kommend in Richtung Sulz-Kastell. Vor dem Kreisverkehr zur L409 überholte er trotz Gegenverkehr einen vorausfahrenden Pkw. Beim Wiedereinscheren nach rechts geriet er auf den Grünstreifen, kam ins Schleudern und schanzte über den Kreisverkehr. In der Folge überschlug sich der Audi mehrmals und kam schwer beschädigt in einer Wiese zum Stehen. Der 18-jährige Fahrer sowie sein 20-jähriger Beifahrer wurden im Fahrzeug eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr befreit werden. Sie wurden beide schwer verletzt, der Fahrer wurde mit dem angeforderten Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, der Beifahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Am Audi entstand Totalschaden in Höhe von 15.000 Euro, außerdem entstand geringer Sachschaden an den Verkehrseinrichtungen. Die Freiwillige Feuerwehr aus Sulz war mit 14 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen vor Ort. Außerdem kamen ein Notarzt, 2 Rettungswagen sowie der Rettungshubschrauber zum Einsatz. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr örtlich umgeleitet werden. Zeugen, insbesondere der Fahrzeuglenker des Gegenverkehrs, werden gebeten sich mit der Verkehrspolizeidirektion Zimmern unter der Tel.Nr. 0741 348790 in Verbindung zu setzen.

