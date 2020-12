Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Pkw überschlägt sich

Bodman-LudwigshafenBodman-Ludwigshafen (ots)

Der 34-jährige Fahrer eines Opel Antara befuhrt die K6174 von Bonndorf in Richtung Ludwigshafen. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich an dem dortigen steil abfallenden Gelände. Der Fahrer wurde von Ersthelfern aus seinem Fahrzeug gezogen und wurde nach der Erstbehandlung durch den Notarzt in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Erste Hinweise deuteten darauf hin, dass der Fahrer aufgrund alkoholischer Beeinflussung von der Fahrbahn abkam. Am Opel entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8000 EUR, an einer Schutzplanke entstand ebenfalls ein Schaden in noch nicht bekannter Höhe. Die Freiwillige Feuerwehr aus Ludwigshafen war mit 20 Einsatzkräften und 3 Fahrzeugen im Einsatz.

