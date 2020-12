Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Frontalkollision nach Überholvorgang

VöhringenVöhringen (ots)

Eine 20-jährige Pkw-Fahrerin befuhr mit ihrem Pkw Seat Ibizia die K5502, Rottweiler Straße von Wittershausen in Richtung Vöhringen. Beim Überholen eines vorausfahrenden Fahrzeugs übersah sie einen entgegenkommenden Pkw VW Touran einer 55-jährigen. In der Folge kam es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, bei dem beide Pkw-Lenkerinnen verletzt wurden. Die 55-jährige wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein nahegelegendes Klinikum verbracht. Für die Unfallaufnahme sowie die anschließende Reinigung der Fahrbahn war die Straße für ca. zweieinhalb Stunden gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz

PHK J. Kleiser/ PHK M. Schmidt

Führungs- u. Lagezentrum

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell