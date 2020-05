Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Grüner Kleinwagen auf Parkplatz der Berufsschule beschädigt

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Am 04.05.2020 wurde in der Zeit vom 08:00 Uhr bis 15:00 Uhr auf dem Parkplatz der Berufsschule in Bad Neuenahr-Ahrweiler ein grüner Citroen nicht unerheblich beschädigt. Vermutlich stieß ein anderer PKW beim Ein- oder Ausparken gegen den Kleinwagen und fuhr anschließend weg, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise zum Unfallverursacher werden an die Polizei in Bad Neuenahr-Ahrweiler erbeten.

