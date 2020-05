Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Pressemitteilung der PI Remagen (Zeitraum Do., 30.04.2020, 12:00 Uhr - So., 03.05.2020, 12:00 Uhr

Wochenende)

Remagen (ots)

Brand in Wohngebäude mit einer verletzten Person Bad Breisig. Am frühen Donnerstagabend wurden alle Einheiten der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Bad Breisig zu einem gemeldeten Wohnhausbrand in der St. Sebastianusstraße alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war der Bewohner des betroffenen Hauses bereits außerhalb des Objektes, musste jedoch mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation vom Rettungsdienst versorgt und vorsorglich ins Krankenhaus gebracht werden. Der Brand, welcher sich auf ein Zimmer beschränkte, konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden, weitere Räume wurden jedoch durch die Rauchentwicklung mit in Mitleidenschaft gezogen. Die Ermittlungen zur Brandursache und zur Schadenshöhe dauern zur Zeit noch an.

Sachbeschädigungen an Grillhütten Sinzig. Bisher unbekannte Täter beschädigten am verlängerten Maiwochenende sowohl die "Kranzhütte" in Franken, als auch die Grillhütte am Sportplatz in Bad Bodendorf. Bereits in der Nacht auf den 1.Mai wurden von unbekannten Tätern mehrere Scheiben der Kranzhütte eingeschlagen und ein Stehtisch erheblich beschädigt. In der folgenden Nacht kam es dann zu Beschädigungen an der Holzverkleidung der Grillhütte in Bad Bodendorf. In beiden Fällen bittet die Polizei um Hinweise: Polizeiinspektion Remagen, Tel. 02642/9382-0

Verkehrsunfälle:

Motorrollerfahrer kollidiert mit Hund Bad Breisig. Am Samstagnachmittag befuhr ein 77-jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem Motorroller die Koblenzer Straße in Bad Breisig. Als plötzlich ein Hund aus einem Wohnmobil heraus auf die Fahrbahn lief, kollidierte der Rollerfahrer mit dem Tier und stürzte. Durch den Unfall wurden sowohl er, als auch das Tier leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Remagen

Telefon: 02642/9382-0

oder

Polizeidirektion Mayen

Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell