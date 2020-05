Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Wierschem/Burg Eltz - Nachtrag zur Pressemeldung der PI Mayen vom 01.05.2020 - Ermittlung eines Tatverdächtigen

Wierschem (ots)

Zur o.g. Pressemeldung und dem Zeugenaufruf anlässlich des Vorfalls (festes Umarmen und Anspucken einer Frau auf dem Wanderweg) am 01.05.2020 auf dem Wanderweg an der Burg Eltz kann nachberichtet werden, dass aufgrund des Zeugenaufrufes der PI Mayen ein Tatverdächtiger ermittelt werden konnte. Es handelt es sich um einen 57-jährigen Mann aus der Verbandsgemeinde Maifeld. Der Tatverdächtige meldete sich überdies selbst am Vormittag des 02.05.2020 telefonisch bei der PI Mayen. Die PI Mayen bedankt sich ausdrücklich für die zeitnahe und gute Resonanz der Bevölkerung auf den Zeugenaufruf.

