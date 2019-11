Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Einbrecher scheitert

Rhede (ots)

In der Nacht zum Freitag versuchte ein Einbrecher gegen 00:30 Uhr in eine Gaststätte an der Straße "Stadthöfe" einzubrechen. Letztlich gelang es ihm nicht, die Eingangstür aufzuhebeln. Die Tatzeit kann so genau angegeben werden, weil ein Zeuge zu dieser Zeit ein lautes Geräusch gehört und kurz darauf die Tat festgestellt hatte. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

